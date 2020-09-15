شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ريكاب للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، أسمنت سيناء، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية للمحابس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، المهندس للتأمين، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 329.5 مليون ورقة مالية بقيمة 934 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.7 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.23%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4215 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 967 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

أحمد العليمي

Advertisements

قالت شركتا مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، إن رئيس مجلس الإدارة أحمد كمال العليمي، وياسر حسن درويش عضو مجلس الإدارة فوجئا بحضور مباحث الأموال العامة، وتفتيش مقر الشركتين، وباستعلام كلا منهما عن السبب اتضح أن هذا بناءً على بلاغ من المساهم نسيم للاستيراد (نسيم محيي الدين)، وتم عرضهما على نيابة القاهرة الجديدة أمس الاثنين على سنداً من توجيه بعض الاتهامات إليهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية، استمرار ايقاف التعامل على أسهم الشركتين، لحين الرد على باقي الاستفسارات في ضوء المخاطبة الصادرة للشركتين.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختيارى المقدم من البنك الأهلي المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار، أمس الاثنين، على أسهم البنك الأهلي المتحد مصر وذلك حتى عدد 43.5 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% (والمكملة لنسبة 100%) من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على عدم الموافقة بالإجماع على المقترح المعروض على مجلس الإدارة، بشأن فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك للأسباب التالية وهي أولاً موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع أبداً لأن تفقد شركة الحديد والصلب المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط، ثانياً من البديهي أن يرفض مجلس إدارة التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح شركة الحديد والصلب بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشائها.

وأضاف :"ثالثاً أن شركة الحديد والصلب في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement، تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها، رابعاً في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة، لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولاً قبل بيع أي إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية لحليج الأقطان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 130 ألف سهم، 750 ألف سهم، 4350 سهم، 65 ألف سهم، 52.7 ألف سهم، 142.1 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 170.4 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 62 ألف سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، 2065 سهم، 4630 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 2000 سهم، 28 ألف سهم، على التوالي.