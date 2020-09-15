شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى يؤكد التزامه بتقديم الدعم لعملائه بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح علاء فاروق ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، أن البنك ملتزم بتقديم كافة سبل الدعم لعملائه بعد إنتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية والتى تنتهى فى شهر سبتمبر الجارى ، حيث قام البنك الزراعي خلال الستة أشهر الماضية بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على عملائه إعتباراً من 16/3/2020 تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى المصري في هذا الشأن.

وأضاف فاروق ، أنه تنفيذاً لتعليمات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصرى ، فإن البنك الزراعي سوف يقوم بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائة واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقاً لقدرتهم على السداد ووفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطاً على السيولة لديهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.

وأكد فاروق ، أن المبادرات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزى خلال الأشهر الماضية كان لها الأثر الأكبر فى التخفيف من الأضرار على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، وهو الدور الذي ما زال يقوده البنك المركزي ، لضمان استمرار دعم كافة عملاء القطاع المصرفي خاصة الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الفترة الماضية، حرصاً على تخفيف الضغوط عنهم واستمرار أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية مما سوف ينعكس بشكل كبير على استقرار الاقتصاد القومي ككل.