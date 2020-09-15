شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء، تراجع بقيمة جنيهين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 855 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1955 دولارا مقارنة ب 1964 دولار.





أسعار الذهب:

عيار 18: 732.85 جنيه

عيار 21: 855 جنيها

عيار 24: 977.10 جنيه

الجنيه الذهب: 6840 جنيها

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السعر العالمى: 1955 دولار

وهناك 3 قواعد تتحكم فى أسعار الذهب، وهى على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتى إذا شهدت أى هبوط فستتراجع الأسعار هنا بمصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة.

وقد يتساءل البعض، متى تتراجع أسعار الذهب؟ سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولى أسباب الانخفاض وهى تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرا في مصر

سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم تحقيقها منذ قرابة عقد من الزمان.

أسعار الذهب ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 857 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 177 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى حتي هذه اللحظة.