شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار مع تحول الأنظار نحو البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلصا من خسائره السابقة، وذلك مع تحول أنظار المستثمرين نحو اجتماع البنك المركزي الأمريكي.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم بأن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض بنسبة 0.4% خلال أغسطس/آب، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.



ويبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة أبعاد وتطورات السياسة النقدية وظروف الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة فيروس "كورونا".

Advertisements



وسوف يستمر الاجتماع حتى غد الأربعاء يليه قرار حول الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيبقي على الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وفي وقت لاحق غدا، سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعليق على قرار الفائدة والحديث عن توقعاته ورؤية الاحتياطي الاتحادي حيال الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.