شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأسترالي يدرس المزيد من الدعم للاقتصاد في مواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الأخيرة عن أن الأعضاء يدرسون فكرة ما إذا كان الدعم الحالي كافيا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح من عدمه.



وأظهرت وقائع الاجتماع إعادة التأكيد على عدم الحاجة لزيادة معدل الفائدة إلى حين إحراز تقدم في ملف التوظيف وأيضا التضخم.



ورجح البنك المركزي تعافي الاقتصاد من آثار جائحة "كورونا" بشكل تدريجي على الرغم من تفشي الفيروس في ولاية فيكتوريا واضطرار الحكومة لفرض قيود إغلاق جديدة.

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ويرى أعضاء البنك المركزي أن ضغوط التضخم لا تزال باهتة وعلى الأرجح سيظل التضخم ضعيفا لبعض الوقت، لكنه شدد على قوة النظام المصرفي الأسترالي وامتلاكه السيولة الكافية للرد بمرونة على ضغوط كورونا.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية أسترالية أن مؤشر أسعار المنازل انخفض بنسبة 1.8% خلال أغسطس/آب، وهو ما تجاوز توقعات بانخفاض نسبته 1.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7302، وسجل أعلى سعر عند 0.7344 في حين سجل أقل سعر عند 0.7267.