الكيميائية السعودية تتفاهم مع صندوق الاستثمارات الروسي على توفير لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الكيميائية السعودية في بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» أمس، أن توقيع المذكرة تم من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة «أجا فارما» والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة «سيتكو فارما» مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF، والذي أعلن سابقا هذا العام عن شراكته مع كل من شركة R-Pharm ومركز الأبحاث Gamaleya لإنتاج اللقاح الروسي الأول الخاص بفيروس كورونا مع إمكانية تصدير ذلك إلى دول أخرى.

وذكرت أن مذكرة التفاهم نصت في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في المملكة ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخلها، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأفادت الشركة بأن المذكرة تضمنت تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبلها أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية، مشيرة إلى أنها تخضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل المملكة (الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة).

وقالت الشركة إن مدة المذكرة سنة واحدة، وإنه لا توجد أطراف ذات علاقة، وسيظهر الأثر المالي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.

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وأشارت إلى أن هذه المذكرة تتماشى مع برنامج رؤية المملكة 2030 والتي حرصت على رفع دعم المحتوى المحلي للصناعة الدوائية من خلال توطين قطاع الصناعات الدوائية ذات التقنيات الصناعية العالمية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع للمستحضرات الدوائية الأساسية، كما تأتي متوافقة مع برنامج التحول الذي أعلنته الشركة في 23 يونيو 2020.

وأكدت أنه ستسبق عملية إنتاج وتسويق اللقاح اشتراطات سريرية لازمة للتأكد من فاعلية ومأمونية اللقاح، والتي ما زالت تحت الإجراء، متوقعة في حال ثبوت فاعلية اللقاح ومأمونيته وإنهاء جميع الاتفاقيات الخاصة بذلك مع الجانب الروسي والجهات الحكومية ذات العلاقة أن يسهم ذلك إيجابا على نتائج الشركة في المستقبل وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلا.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر. وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحا مضادا لفيروس كوفيد-19، تقول إنه سوف يستخدمه الجمهور العام.

وطور مختبر حكومي روسي اللقاح المسمى «سبوتنيك»، وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر ثم الجنود المتطوعين، ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية جوهرية. وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن هناك نحو 40 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من اللقاح. وسجلت روسيا نحو مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.

أبرز ما تضمنته المذكرة: