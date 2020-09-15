شكرا لقرائتكم خبر 29 ألف أسرة تستفيد من حلول التملك عبر برنامج «سكني» خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 29 ألف أسرة خلال شهر أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها، بحسب الإحصائية الشهرية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن أعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الحالي 253 ألف أسرة، منها 84 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأوضح البرنامج أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الحالي بلغ 54 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 66 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82 ألف مستفيد، إضافة إلى 51 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر منصات الكترونية تفاعلية على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع «سكني»، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي)، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم على استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كل احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

ونوه السويلم إلى أن مشاريع «سكني» تشهد تطورا ملحوظا في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعا سكنيا تتواصل أعمال البناء فيها، وتتميز بأسعارها المناسبة بين 250 -750 ألف ريال، تمتاز بالجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، ويتوزع معظمها ضمن الضواحي السكنية التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل (ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة).

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل خصص البرنامج الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن كل التساؤلات، إلى جانب الموقع الالكتروني وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز «سكني» الشامل بالرياض.

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يذكر أن برنامج «سكني» أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينها من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

المستفيدون من الخيارات السكنية

خلال أغسطس 2020:

29.302 أسرة استفادت من الدعم

8748 أسرة سكنت منازلها

خلال عام 2020:

253.814 أسرة استفادت من الدعم

84.402 أسرة سكنت منازلها

الخيارات السكنية منذ بداية 2020: