مشروعي التجاري..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كيف تبدأ الرحلة، عنوان دورة تدريبية تنظمها اليوم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة ‏العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ويقدمها محمد ‏العفالق عبر تطبيق Zoom.وتتناول الدورة التي تستهدف الطلاب والطالبات، صفات رائد ‏الأعمال، التخطيط بشكل صحيح، وكيف أقلل من نسبة فشل ‏المشروع.

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