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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الغرف السعودية عين الدكتور خالد اليحيى أمينا عاما للمجلس.

وأوضح رئيس المجلس عجلان العجلان أن تعيين اليحيى يأتي انطلاقا من حرص المجلس على استقطاب الكفاءات القيادية القادرة على تعزيز دور المجلس بوصفه كيانا مؤسسيا يلبي احتياجات الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال السعودي ويعمل على تطوير مساهمته الاقتصادية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030م التي من محاورها مساهمة أكبر للقطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اليحيى يعد من الكفاءات القيادية الوطنية التي تتميز بخبرة واسعة اكتسبها من العمل في عدد من الجهات.

وأعرب العجلان نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن الشكر والتقدير لحسين العبدالقادر الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية على جهوده خلال عمله أمينا مكلفا الفترة الماضية بكل كفاءة واقتدار، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.