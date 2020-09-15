5 أشياء يجب تحققها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 5 نصائح يجب تحققها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية «المواصفات تحميك» التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي دعت خلالها المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء إلى ضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية، مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019.

وأوصت المواصفات السعودية المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية، داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي المطلوبة نفسها والموصى بها.

وطالبت المواصفات السعودية المستهلكين والمقاولين بالتقيد بإضافة الماء إلى الخرسانة وفق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

وكانت المواصفات السعودية أطلقت حملتها التوعوية «المواصفات تحميك» لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخدمات، مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل عددا من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساس.