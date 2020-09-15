شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. تسليم أراضى الإسكان الأكثر تميزا بـ6 أكتوبر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 15 – 9 – 2020، عددا من الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من أبرزها إعلان وزارة الإسكان عن بدء تسليم قطع الأراضى "الأكثر تميزاً" بمدينة 6 أكتوبر الشهر المقبل.

تحصيل 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أغسطس

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات.

وزير المالية يصدر قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب لمدة عام

رضا عبد القادررئيس مصلحة الضرائب المصرية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر غريب، وذلك لمدة عام، وذكرت مصلحة الضرائب - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن رضا عبد القادر تدرج في مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمأمورية المقاولات.

كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري، وكذلك تولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وبعدها قائم بأعمال رئيس المصلحة.

وزير البترول: إضافة 7 مشروعات جديدة بالخطة القومية للبتروكيماويات

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 ، حيث أكد على أهمية الاستمرار فى تطوير وتحديث الخطة القومية للبتروكيماويات فى ضوء التطورات المتلاحقة التى تشهدها تلك الصناعة الحيوية وما توفره الدراسات البحثية والتطبيقية والابتكارات التكنولوجية من فرص للتوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية ، وأشار الوزير إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بعدد من الشركات القائمة وأخرى تحت التنفيذ حاليا وأخرى تحت الدراسة بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية ، خاصة وأن السوق المحلى سوق كبير يستوعب العديد من المشروعات الجديدة، موجهاً بسرعة تنفيذ هذه المشروعات لزيادة فرص الإنتاج بما يسهم فى تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة التصدير.

وأشاد الملا بالدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة والبنوك للانطلاق بهذه الصناعة الواعدة على الرغم من التحديات التى واجهتها نتيجة عدم استقرار السوق العالمى، وشدد الوزير على تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تنفيذ الأعمال حرصاً على الكوادر العاملة والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل الآمنة.

وزيرة التجارة تعين اللواء حافظ حسن مساعداً للشئون المالية والإدارية لمدة عام

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعيين اللواء أ.ح مهندس حافظ محمود حسن، مساعداً للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية المؤهلة للارتقاء بمنظومة العمل وتنفيذ خطة ورؤية الوزارة للتطوير المؤسسي بالديوان العام والاجهزة التابعة.

الإسكان: بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزاً" بمدينة 6 أكتوبر الشهر المقبل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الإثنين 5/10/2020 وحتى يوم الإثنين 14/6/2021 في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزاً" بالحي التاسع بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع ألأراضي "الأكثر تميزاً" بلوك (A) القطع من 1 : 21، يوم الإثنين 5/10/2020، والقطع من 22 : 43، يوم الإثنين 12/10/2020، والقطع من 44 : 64، يوم الإثنين 19/10/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1 : 22، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 45 : 66، يوم الإثنين 9/11/2020، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1 : 22، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 45 : 67، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 68 : 88، يوم الإثنين 1/2/2021.

التخطيط تعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفلًا مصغرًا لتكريم الفائزين بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية حيث قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وخلال كلمتها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن الشباب الذين تم تكريمهم هم نماذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا انجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار مؤكدة اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية والتي زادت أهميتها بعد أزمة كوفيد ١٩ وكل ما له علاقة بالتحول الرقمي موضحة أن جزء كبير من مؤسسات الدولة تعمل بشكل افتراضي حاليًا بما يؤكد على فكرة الابداع والابتكار لما لها من أولوية.

ولفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، مؤكدة أهمية التطبيقات الحكومية والتي تسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.

الرقابة المالية تعلن انضمامها للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالى

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB)، في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقاً للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالى.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامناً مع زيادة معدلات حدوثها عالمياً في العقود الأخيرة، بحيث يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصرى.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يفقد1.1مليار جنيه

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4215 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة.

ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين بباقى العملات

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث شهد سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى ارتفاعا ملحوظا فى حين شهد سعر الدولار استقرارا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.64 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.14 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع، مقابل 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.00 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.