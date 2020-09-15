شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 857 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1964 دولارا.

أسعار الذهب:عيار 18 : 734 جنيها أسعار الذهب:عيار 18 : 734 جنيها عيار 21 : 857 جنيها. عيار 24 : 979 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث شهد سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى ارتفاعا ملحوظا فى حين شهد سعر الدولار استقرارا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: سعر الدولار اليوم: سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.64 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.14 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.00 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

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