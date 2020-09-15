شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يوقع عقد تمويل طويل الأجل لصالح شركة النيل للأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب Nile Wood إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم عملاء النشاط الصناعي والزراعي والمقاولات.

وحضر التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، وشريف الزيات – العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وشريف رياض - رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات، ووليد الحناوي – رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأخشاب Nile Wood وفريق عمل تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري.

وعقب التوقيع صرح يحيي أبو الفتوح أن التمويل يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري الرائد في تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وانعكاسا لتشجيع الدولة و اهتمامها بالمشروعات الكبرى بشكل عام التي تعظم التنوع في مصادر الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ علي استقرار معدلات النمو، خاصة النشاط الصناعي والزراعي لكونهما من أهم أعمدة التنمية في مصر والتي توفر العديد من فرص العمل من مختلف التخصصات التي تقوم عليها أنواع متباينة من الصناعات الرئيسية والمكملة وهو ما يتيح أيضا تشجيع المنتج المصري في مواجهة مثيله الذي يتم استيراده من الخارج وتعميق الصناعة المحلية.

ومن جانبه أعرب معتز الالفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية EKH عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للصناعة وللشركات الكبرى، مشيرا إلى أن التمويل سيتيح لشركة النيل للأخشاب تمويل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية وتصنيع الواح الخشب MDF وتقدر قيمته بنحو 1369.8 مليون جنيه ويقام على مساحة 150 ألف متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات وبطاقة انتاجية تصل الي 180 ألف م3 سنويا، في ضوء الأهمية التي تمثلها صناعة ألواح الخشب MDF من كونها أحد أعمدة صناعة الأثاث في مصر، كما أشار إلي أن توقيع عقد التمويل يأتي في اطار الشراكة بين كلاً من البنك الأهلي المصري ومجموعة شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية، معربا عن امله في تعاون مستقبلي بين البنك والمجموعة.

Advertisements

كما صرح المهندس شريف الزيات ان المشروع يتميز بأنه صناعي زراعي متكامل حيث إن الخامة الاساسية التي يتعامل فيها المصنع هي اخشاب الغابات، وقد تم استلام 7000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية جارى زراعتها حاليا ومن المتوقع استلام 6000 فدان اخرى قبل نهاية العام لتصبح المساحة الكلية للزراعة 13000 فدان على أن يتم البدء في الإنتاج إن شاء الله فى الربع الاول من عام 2022 ، كما أشار إلى أن المشروع يتميز بمعالجة التلوث البيئي من خلال استزراع مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة باستخدام مياه الصرف المعالجة وما يوائم حرص الدولة على الحفاظ على البيئة النظيفة.

وأضاف شريف رياض أن التمويل طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري لشركة النيل للأخشاب يأتي في ضوء التنسيق المستمر الذي تم بين فريق عمل تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصرى وبين مسئولي الشركة القابضة للمساهمة في انشاء المصنع موضوع التمويل حيث سيتم استخدام التمويل للمساهمة في استيراد خط الإنتاج الخاص بمصنع الشركة والبالغة قيمته الاجمالية نحو 35 مليون يورو، وكذا تمويل دورة راس المال العامل الأولى.



جانب من توقيع البروتوكول