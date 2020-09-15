ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ237.34 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 15-9-2020، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 237.34 ريال مقابل سعره أمس كان بـ 234.62 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 237.34 ريال بما يعادل 63.27$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 217.56 ريال بما يعادل 58.00$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 207.68 ريال بما يعادل 55.37$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 178.01 ريال بما يعادل 47.46$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 138.45 ريال بما يعادل 36.91$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 118.67 ريال بما يعادل 31.64$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,381 ريال بما يعادل 1,968$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,661 ريال بما يعادل 442.92$

سعر كيلو الذهب

بنحو 237,341 ريال بما يعادل 63,273$

وبلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 % إلي 1976.90 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس " يبدو الذهب قويا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأمريكية".