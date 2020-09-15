الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء حيث جددت بيانات قوية من الصين التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي مع بدء اجتماع البنك المركزي والذي يستمر يومين.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 146.43 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 28139.76 نقطة عند الفتح، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24.19 نقطة أو 0.71 بالمئة مسجلا 3407.73 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 137.31 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 11193.96 نقطة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا