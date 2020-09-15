شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل39.57 دولار لبرنت و 37.24 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 39.57 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 4 بمقدار سنتات أو ما يوازي 0.1%، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الامريكي37.24 دولار للبرميل مرتفعا سنتين أو ما يوازي 0.1 %.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفضا، نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل تحذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار و يتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع مستقبلا قاتما للطلب على الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد الاقتصاد العالمي وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، في حين قالت شركة النفط الكبرى بي.بي إن الطلب ربما بلغ ذروته في 2019وقالت منظمة "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا وفقا لرويترز.

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وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام الحالي اليوم مشيرة إلى الحذر بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا حيث خفضت توقعاتها لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وهو ثاني خفض لتوقعاتها بشأن الطلب على النفط في عدة أشهر.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "نتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 حيث تم بالفعل جني معظم المكاسب السهلة" مضيفة أن التباطؤ الاقتصادي سيحتاج شهورا لينعكس كليةإلى جانب ذلك هناك احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس (وهو ما نشهده بالفعل في أوروبا) القدرة على التنقل مجددا".