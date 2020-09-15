شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. وصعود بورصتى السعودية ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.8% رابحاً 65.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8321.74 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2293.10 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم لتغلق عند 318.78 مليار درهم، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% خاسراً 6.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.995 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 665.404 مليار درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.03% خاسراً 0.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.14 نقطة، ونزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% خاسراً 6.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3677.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الأول.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.8% رابحاً 65.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8321.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.88% رابحاً 696.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12544.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 613.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 6%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 5.72%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 653.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2293.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.6 مليون سهم محققة ما قيمته 299.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5286 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.68%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.57%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.95%، ثم سهم دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.6 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 0.68%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 6.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.995 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 665.404 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم، بقيمة 337.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1908 صفقة.

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وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14.04%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 6.02%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5361.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5882.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% خاسراً 13.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.35 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسراً 24.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4370.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 502 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.98 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

وجاء سهم ‏الشركة الكويتية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.33%، يليه سهم الشركة الكويتية للمنتزهات بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 31.63% يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.80%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 7.69%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 0.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 810.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.49%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، كما هبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.96%، 0.67%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.68%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، كما صعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 13.46%، 1.75%، 0.33%، على التوالي.





بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% خاسراً 6.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3677.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 401.6 ألف ريال عبر تنفيذ 271 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 3.05%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.94%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "مسقط التمويل" بنسبة 2%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 100.4 ألف ريال عماني.