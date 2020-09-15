شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.8% بختام جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.8% رابحاً 65.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8321.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.88% رابحاً 696.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12544.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 613.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

Advertisements

وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 6%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 5.72%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 653.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIFللعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.