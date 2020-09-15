شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر دعم القناة الصاعدة ويضغط على مستوى 1.1840، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1.1720 كمحطة سلبية تالية، بينما الارتقاء فوق 1.1840 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2011.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: اليورو يهاجم الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.