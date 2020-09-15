شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يعيد الاختبار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية ليختبر المتوسط المتحرك 50، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 40.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 36.95 سيضغط على السعر لاستنئاف الموجة الهابطة على المدى القصير.

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