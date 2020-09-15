شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواجه مقاومة قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1967.90 ليرتد هبوطاً بشكل ملحوظ ويختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتخطي المقاومة المذكورة لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 2008.80، مع الانتباه إلى أن كسر 1948.00 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1934.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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