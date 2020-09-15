شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الخبير ريت يستحوذ على برج اليجانس المكتبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، عن إتمام عملية الاستحواذ على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من عملية الاستحواذ هو توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.

ويُشار إلى أن الصندوق أتم، خلال سبتمبر الجاري، عملية الاستحواذ على الأصول العقارية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

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وأفاد الصندوق، في بيان له أمس الإثنين، بأن الأصول المُزمع الاستحواذ عليها هي كليات الفارابي: كليات تعليمية وتقع في حي اشبيليا، الرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي (قيد الإنشاء): ويقع في حي اشبيليا، الرياض.

والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.