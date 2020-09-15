شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب توقع عقداً مع السعودية للكهرباء لتشغيل مركز لخدمات المشتركين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء لإدارة وتشغيل مركز لخدمات المشتركين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب التعاقد سيتم تقديم خدمات التواصل مع كافة العملاء والمشتركين عبر مختلف القنوات المتاحة بأفضل المواصفات الفنية والأمنية.

وأفادت الشركة، بأن قيمة العقد تبلغ 142.032 مليون ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن مدة التعاقد 3 سنوات.

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هذا وستقوم الشركة بتوفير مركز اتصال موحد لخدمات المشتركين لتقديم خدمة الرد على الاستفسارات والطلبات الخاصة بخدمات المشتركين ومتابعة اتصالات المستفيدين والرد على الاستفسارات العامة والبلاغات والشكاوى وإفادة المتصلين بنتائج الخدمة وحالات الطلبات المرفوعة وإغلاقها والتأكد من رضا العميل عن الخدمات، وتقديم الخدمات بمجال خدمة المشتركين والعناية بهم.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد خلال عام 2020 وما بعدها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخليج للتدريب والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيردات في هذا الربع مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة تأثير جائحة كورونا. بجانب ارتفاع تكلفة الإيرادات لهذا الربع عن الربع المماثل من العام السابق.