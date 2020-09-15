شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان تتسلم 7 مليون دينار كدفعة أخيرة من حصة أرباحها لدى "إيكويت" و "الكويتية للأولفينات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن استلام ما يُعادل مبلغ وقدره 6.979 مليون دينار كويتي، بما يُمثل الدفعة الأخيرة من حصة الشركة في توزيعات الأرباح السنوية المعلنة لكل من شركة إيكويت والكويتية للأولفينات، والبالغ إجماليها 17.42 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت" المالية، اليوم الثلاثاء، بأن حصة الأرباح تم أخذ مُخصص مُقابلها بقيمة 8.71 مليون دينار نهاية السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2020.

وقالت الشركة، إنه سيتم رد كامل المخصص المتبقي والمعترف به مسبقاً بقيمة 6.969 مليون دينار، والاعتراف به كربح في البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2020.

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وبحسب البيان، بلغ ربح صرف العملة كما في تاريخ المعاملة نتيجة استلام هذه الأرباح نحو 9.877 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 11.8 مليون دينار خلال العام المنتهي في 30 أبريل 2020، مقابل 10.5 مليون دينار في العام السابق له.

وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى زيادة حصة الشركة في صافي الربح الناتج من الشركات التابعة والبالغ 1.3 مليون دينار مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار خلال العام المنتهي في أبريل 2020، بالمقارنة مع 108 مليون دينار في العام السابق.