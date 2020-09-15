شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها مع ترقب بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسبها في ظل الترقب عن كثب لبدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي وأيضا لحدث "آبل" السنوي.



ومن المنتظر اليوم انطلاق اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الغد يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير لتتجه الأنظار لاحقا الأربعاء نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".

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وسوف ينعقد اليوم أيضا حدث "آبل" السنوي الذي تكشف من خلاله الشركة عن منتجات وإصدارات جديدة من "آيفون" و"آيباد" وساعتها الذكية.



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أكد على أن منافسه الديمقراطي "جو بايدن" ينوي زيادة الضرائب بنحو أربعة تريليونات دولار حال فوزه في الانتخابات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 28147 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 11189 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3413 نقطة.