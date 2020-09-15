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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عقود النحاس وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على المعدن الصناعي الأحمر فضلا عن انخفاض الدولار امام أغلب العملات الرئيسية.
وكشفت وكالة "فيتش" في توقعاتها عن أن الطلب العالمي على النحاس سيدعم الأسعار لتصل إلى ستة آلاف طن خلال العام الجاري من تقديرات سابقة عند 5900 دولار للطن.
وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري على أن الطلب سيواصل الارتفاع بدعم من إجراءات التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الحكومة الصينية وأيضا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وترى "فيتش" أن الطلب الصيني على النحاس سيظل قويا خلال العام الجاري بالتزامن مع تعافي نشاط الاقتصاد على مستوى العالم.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3.08 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.09 دولار وأقل سعر عند 3.05 دولار.
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