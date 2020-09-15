شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يفقد1.1مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4215 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة.