الاقتصاد

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. ويسجل 18.64جنيه بالأهلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. ويسجل 18.64جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 15-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.64 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

ea79030f5b.jpg
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.60 جنيه.

 

18.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.72 جنيه.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.59 جنيه.

 

18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.77 جنيه.

 

b373d62485.jpg

سعر اليورو فى بنك مصر

18.59 جنيه للشراء.

 

18.75 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

 

18.87 جنيه للبيع.

Advertisements

 

f749234352.jpg
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.62 جنيه للشراء.

 

18.80 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.64 جنيه للشراء.

 

18.82 جنيه للبيع.

 

950b57da72.jpg
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.61 جنيه للشراء.

 

18.81 جنيه للبيع.

 

53ff4dea9e.jpg

 

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي مؤخرا أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

 

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7% توقعه في يونيو.

 

وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس ، وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. ويسجل 18.64جنيه بالأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا