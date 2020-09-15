شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. ويسجل 18.64جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 15-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.64 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.60 جنيه.

18.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.72 جنيه.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.59 جنيه.

18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.77 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.62 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.64 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.61 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي مؤخرا أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7% توقعه في يونيو.

وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا، وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.