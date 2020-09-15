وزير المالية يصدر قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب لمدة عام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر غريب، وذلك لمدة عام، وذكرت مصلحة الضرائب - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن رضا عبد القادر تدرج في مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمأمورية المقاولات.



كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري، وكذلك تولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وبعدها قائم بأعمال رئيس المصلحة.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد العديد من مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي في ظل اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لكافة الخطوات والإجراءات التي تتم في ذلك الإطار.