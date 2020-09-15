شكرا لقرائتكم خبر عن عرض رجلا الأعمال "أحمد العليمي" و"ياسر درويش" على نيابة الأموال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركتا مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، إن رئيس مجلس الإدارة أحمد كمال العليمي، وياسر حسن درويش عضو مجلس الإدارة فوجئا بحضور مباحث الأموال العامة، وتفتيش مقر الشركتين، وباستعلام كلا منهما عن السبب اتضح أن هذا بناءً على بلاغ من المساهم نسيم للاستيراد (نسيم محيي الدين)، وتم عرضهما على نيابة القاهرة الجديدة أمس الاثنين على سند من توجيه بعض الاتهامات إليهم، وذلك بحسب ما ورد ببيانان منفصلان للشركتين للبورصة المصرية.

وقررت إدارة البورصة المصرية، استمرار ايقاف التعامل على أسهم الشركتين، لحين الرد على باقي الاستفسارات في ضوء المخاطبة الصادرة للشركتين.