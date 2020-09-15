شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق مسقط للجلسة الثانية على التوالي..وهبوط 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% خاسراً 6.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3677.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 401.6 ألف ريال عبر تنفيذ 271 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 3.05%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.94%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "مسقط التمويل" بنسبة 2%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 100.4 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الرؤية للتأمين، عن انضمام فيكاس ديكسيت إلى مجلس إدارة الشركة، لملئ المركز الشاغر في مجلس الإدارة، وفقاً للمادة 201 المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، عن نتائج الأعمال الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس، وبلغ إجمالي الدخل 13.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 13.1 مليون ريال عماني، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.1 مليون ريال عماني مقارنة مع 371.3 ألف ريال عماني.