شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تُجري محادثات مع بنوك لتقديم الاستشارة في طرح عام أولي لتابعة لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية طلبت من البنوك تقديم أدواراً مختلفة في طرح عام محتمل لإحدى شركاتها التابعة.

وقالت المصادر، إن أكبر مشغل اتصالات في المملكة العربية السعودية، أرسلت طلب عروض إلى بنوك دولية ومحلية الأسبوع الماضي لتقيد المشورة لـ stc، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافوا أن الشركة لم توضح في محادثات مع البنوك حجم صفقتها المخطط لها.

وقالوا إن عائدات شركة الاتصالات السعودية في العام الماضي تجاوزت خمسة مليار ريال (1.33 مليار دولار).

وقال أحد المصادر إن تقييم الشركة قد يصل إلى نحو 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار).

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وقال المصدر إن حجم الطرح العام الأولي قد يبلغ نحو 500 مليون دولار إذا باعت الشركة 20%.

وشهدت البلاد موجة من العروض العامة هذا العام مع استفادة الشركات من الطلب السعودي على الأسهم منذ الاكتتاب العام القياسي لشركة النفط العملاقة أرامكو العام الماضي.

وتشجع المملكة العربية السعودية المزيد من الشركات على الإدراج في محاولة لتعميق أسواق رأس المال في إطار إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط.

حددت شركة بن داود القابضة في وقت سابق هذا الأسبوع النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي، حيث تسعى لجمع ما يصل إلى 2.19 مليار ريال (585 مليون دولار) في إحدى إدراجات الرياض.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.