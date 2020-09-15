ستاربكس يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.59% بما يعادل 1.36 نقطة ليستقر على سعر 86.63 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 83.52، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 93.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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