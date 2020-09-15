أمريكان إنترناشيونال يرتفع بحذر – تحليل – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها، ليختبر السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.52% بما يعادل 1.00 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 29.40 دولار.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 27.67، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 23.13.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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