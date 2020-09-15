بوينج يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.20% بما يعادل 5.12 نقطة ليستقر على سعر 165.35 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 181.62، ليستهدف مستوى الدعم 135.67. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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