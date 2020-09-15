بنك أوف أمريكا يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 0.25 نقطة ليستقر على سعر 25.75 دولار، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على هذا الارتفاع، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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