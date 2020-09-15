سيتي جروب يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيتي جروب (C) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على إثر كسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر قوية بلغت نسبتها -5.59% بما يعادل -2.85 نقطة ليستقر على سعر 48.15 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 49.38، ليستهدف مستوى الدعم 43.67.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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