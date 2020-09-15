شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بدعم آمال الطلب فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم " بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي بأفضل من التوقعات فى آب/أغسطس ، ويدعم الأسعار أيضا تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 37.99$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.30$، وسجل أدنى مستوي عند 37.08$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 40.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.40$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى الصين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 5.6% فى آب/أغسطس ، متجاوزا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1% ،وسجل الإنتاج ارتفاعا بنسبة 4.8% فى تموز/يوليو.

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عززت تلك البيانات مؤشرات تعافي الاقتصاد الصيني سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي يصب فى صالح تحسن مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يجعل أسعار السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات بحوالي 0.6 مليون برميل ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.