شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين والأنظار على اجتماعات البنوك المركزية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل الأنباء الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، يأتي هذا فى الوقت الذي تنتظر فيه أسواق المال العالمية نتائج اجتماعات البنوك المركزية فى الولايات المتحدة وبريطانيا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 371.28 نقطة الأعلى منذ 3 أيلول/سبتمبر الجاري ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم صعود قوي لأسهم شركات السفر والترفيه.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش معظم أسهم شركات القطاع بفضل تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني لشركة إتش أند أم ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم.

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استأنفت شركة استرا زينيكا التجارب السريرية "المرحلة الثالثة" على عقارها المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، بعدما تم تعليق تلك التجارب الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

تترقب أسواق المال العالمية هذا الأسبوع ، ما سوف تسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية العالمية فى الولايات المتحدة وبريطانيا ،خاصة فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية التحفيزية المخصصة لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي .

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.