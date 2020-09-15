شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوعين قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.8% إلى 1,952.16$ الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,957.36$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,955.14$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية ، بجانب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الخطط التحفيزية للمركزي الأمريكي.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع أنه الأول منذ أن كشف "جيروم باول" النقاب فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عن تحول هام فى السياسة النقدية الأمريكية نحو تحمل أكبر قدر من التضخم فى سبيل تحقيق دفع الاقتصاد للتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,248.00 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 29 تموز/يوليو الماضي.