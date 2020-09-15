شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة أبوظبى بنسبة 0.14% بالختام..ورأس المال يخسر 3.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 6.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.995 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 665.404 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم، بقيمة 337.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1908 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14.04%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 6.02%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.1 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بناءً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لسنة 2001، سوف تبدأ من غداً الأربعاء، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث للعام 2020.

كما أعلنت الشركة، عن ضرورة إعلان الشركات المدرجة عن بيانات مالية ربع سنوية مراجعة (Reviewed) من قبل مدقق حساباتها الخارجي خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إداراتها التنفيذية (MD&A) موقعة، وذلك وفقاً للمتطلبات والخطط التوجيهية، وتلتزم الشركة المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إداراتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، وتلتزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، كما يتوجب على جميع الشركات أن تتبع المبادئ التوجيهية المرفقة عن إعداد تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية.

وفي سياق آخر عقد مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للتأمين، اجتماعه أمس الاثنين، وناقش المجلس خلال الاجتماع نتائج نشاط الشركة وسياستها الاكتتابية على أساس نتائج النصف الأول من عام 2020 بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى، ولم يتم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي.