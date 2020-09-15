شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الآسيوى للتنمية يعلن انكماش اقتصاد آسيا لأول مرة فى نحو 6 عقود بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الآسيوي للتنمية اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي لانكماش الناتج الاقتصادي في "آسيا النامية" لأول مرة في نحو ستة عقود في 2020 ثم يتعافى في العام التالي.

وأضاف البنك في أول توقعات فصلية سلبية منذ عام 1962 أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية، المؤلفة من 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي، 0.7 بالمئة هذا العام. وكان التوقع السابق للبنك في يونيو يشير إلى نمو 0.1 بالمئة.

وتابع في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا أن المنطقة ستتعافى في 2021 وتنمو 6.8 بالمئة ولكن النسبة تظل أقل من التوقعات قبل كوفيد-19.

Advertisements

وتبين التوقعات المعدلة أن الضرر الذي سببته الجائحة أكبر مما كان يُعتقد من قبل ويتوقع أن يسجل أكثر من 75 بالمئة من اقتصادات المنطقة هبوطا هذا العام.

وقال ياسويوكي سوادا كبير الاقتصادين في البنك في بيان "يمكن لمعظم الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادي توقع مسارا صعبا للنمو في 2020".

وتابع "التهديد الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 يظل قويا إذ قد تؤدي موجة أولي ممتدة أو تكرار التفشي لمزيد من إجراءات الاحتواء".

ويتوقع أن تخالف الصين، حيث ظهر فيروس كورونا في ديسمبر، الاتجاه إذ أبقي البنك على توقعات النمو للعام الحالي عند 1.8 بالمئة. وفي 2021، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة إلى 7.7 بالمئة.