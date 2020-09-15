مؤشرات بورصة الكويت حمراء بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء "السوق الأول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5361.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5882.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% خاسراً 13.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.35 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسراً 24.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4370.52 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 502 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.98 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.
وجاء سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.33%، يليه سهم الشركة الكويتية للمنتزهات بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 31.63% يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.80%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 7.69%.
وفي سياق متصل أعلنت شركات أسمنت الكويت، البنك الأهلي المتحد، الشركة الكويتية للمتنزهات، بأنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على أسهم تلك الشركات.
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