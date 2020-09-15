صعود معنويات المستثمرين الألمان رغم مخاوف البريكست وكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت معنويات المستثمرين في ألمانيا على نحو غير متوقع في سبتمبر حسبما ذكر معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء مما يشير إلى الثقة في التعافي من أزمة كورونا على الرغم من مخاوف متعلقة بتعثر محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وزيادة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

وزاد مؤشر المعنويات الاقتصادية للمستثمرين إلى 77.4 من 71.5 نقطة في الشهر السابق متجاوزا بذلك توقعات استطلاع أجرته رويترز بأن يتراجع المؤشر إلى 69.8 نقطة.

وقال اخيم فامباخ رئيس المعهد "ارتفع مؤشر زد.إي.دبليو مجددا مما يشير إلى أن الخبراء لا يزالوا يتوقعون تعافيا ملحوظا للاقتصاد الألماني".

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وأضاف "تعثر محادثات بريكست وزيادة حالات كوفيد-19 لا يمكنهما تقويض المعنويات الإيجابية".

ويتعافى الاقتصاد الألماني منذ مايو عندما جرى رفع إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا. لكن النشاط لا يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة ويتوقع خبراء اقتصاد تعافيا بطيئا.

ويلقى التعافي الاقتصادي دعما من برنامج إنقاذ وافق عليه المحافظون بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل وحليفهم في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاشتراكي.