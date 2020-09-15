شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4220 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2747 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 973 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختيارى المقدم من البنك الأهلي المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار، أمس الاثنين، على أسهم البنك الأهلي المتحد مصر وذلك حتى عدد 43.5 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% (والمكملة لنسبة 100%) من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على عدم الموافقة بالإجماع على المقترح المعروض على مجلس الإدارة، بشأن فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك للأسباب التالية وهي أولاً موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع أبداً لأن تفقد شركة الحديد والصلب المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط، ثانياً من البديهي أن يرفض مجلس إدارة التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح شركة الحديد والصلب بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشائها.

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وأضاف :"ثالثاً أن شركة الحديد والصلب في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement، تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها، رابعاً في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة، لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولاً قبل بيع أي إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية لحليج الأقطان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 130 ألف سهم، 750 ألف سهم، 4350 سهم، 65 ألف سهم، 52.7 ألف سهم، 142.1 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 170.4 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 62 ألف سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، 2065 سهم، 4630 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 2000 سهم، 28 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ريكاب للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، أسمنت سيناء، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية للمحابس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية.

كما قررت البورصة وقف التعامل على سهمي شركتي الأهرام للطباعة والتغليف، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركتين، بشأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركتين، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على السهمين.