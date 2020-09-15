شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. مسجلا 15.73جنيه ببنك عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 15-9-2020، تباينا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، سجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين شهد ارتفاعا فى بنك عودة بمقدار قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.71جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. 15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة15.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. سعر الدولار فى بنك عودة15.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. 15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.72 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.72 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه. Advertisements 15.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.