شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 0.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 810.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.49%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، كما هبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.96%، 0.67%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.68%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، كما صعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 13.46%، 1.75%، 0.33%، على التوالي.

وفي سياق متصل قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، إن ضمن عمليات الفصل القانوني بين شركتي بتلكو و"بي نت"، أعلنت الأخيرة عن إتمام عملية فصل الوظائف التشغيلية والأنظمة المعلوماتية الخاصة بها بين الشركتين وتدشين نظامي الدعم للعمليات والأعمال، كما أعلنت شركة بي نت عن نجاح تدشين نظام الدعم للعمليات (OSS) ونظام الدعم للأعمال (BSS) على منصة الـAWS السحابية.

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وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، حصول المصرف على موافقة مصرف البحرين المركزي، لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة لمدة 90 يوم ابتداءً من 14 سبتمبر لعام 2020.

فيما أعلن البنك البحرين الإسلامي، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق منفصل قال بنك البحرين الوطني، إنه تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 15 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.630 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.

كما تم تنفيذ عدة صفقات بيع على المصرف الخليجي التجاري (KHCB) بعدد 25 ألف سهم من قبل أشخاص رئيسيين بسعر 0.041 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الأحد الماضي.