شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يوضح تأثير الأمراض المزمنة على ارتفاع وفيات كبار السن بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، أن التوزيع العمرى له تأثير واضح على أعداد الوفيات من فيروس كورونا المستجد، ونمط تغيرها خلال فترة الدراسة منذ شهر مارس وحتى 18 أغسطس، حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين الوفاة بسبب الفيروس والتقدم بالعمر، حيث بلغت نسبة الوفيات بين مرضي الفيروس حتى 18 أغسطس في الفئة العمرية 46 سنة فأكثر 89.6% من إجمالي الوفيات.



اجمالي الوفيات الاسبوعية وفقا للسن

ورصدت الدراسة، أنه كلما ارتفع العمر كلما زاد احتمال إصابة الأشخاص بالأمراض المزمنة كأمراض ضغط الدم المرتفع، والسكرى أو القلب، مما ينعكس على انخفاض مقاومة هؤلاء الأشخاص وارتفاع احتمال تعرضهم للوفاة، وبلغت نسبة الإصابة في الفئة العمرية "60/69" بارتفاع ضغط الدم 65.3%، والمصابين بداء السكر 28.8%، كما بلغت نسبة الإصابة بأمراض رئوية مزمنة 6%.

وتناولت الدراسة، تطور انتشار فيروس كورونا بين المصريين في الفترة من 4 مارس وحتى 18 أغسطس الماضى، إذ اتضح وجود اتجاه عام بالزيادة في عدد الإصابات اليومية منذ بداية تسجيل أول إصابة للمصريين يوم 4 مارس، إلى أن بلغت 648 إصابة نهاية شهر مارس، واستمر عدد الإصابات اليومية خلال شهر ابريل ليتم تسجيل 4800 إصابة خلال الشهر، حيث تضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال شهر ابريل 7 مرات تقريبا مقارنة بإجمالي عدد الإصابات لشهر مارس، وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير في شهر مايو، حيث سجل في يوم 31 مايو 1535 إصابة، وبنهاية شهر مايو كان إجمالي الإصابات 19430 إصابة، وأخذ عدد الإصابات اليومية في التراجع حيث سجل 1077 إصابة يوم 3 يونيو، كما شهد شهر يونيو تذبذب ملحوظ في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم 19 يونيو 1773 إصابة وهو أعلى عدد إصابات يومي مسجل منذ بداية الجائحة، بإجمالي إصابات 43 ألف و296 إصابة.