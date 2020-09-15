شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.47% بجلسة الثلاثاء وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2293.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.6 مليون سهم محققة ما قيمته 299.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5286 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.68%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.57%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.95%، ثم سهم دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.6 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل حذرت شركة شعاع كابيتال، جمهور المتعاملين بضرورة توخي الحذر من عمليات الغش والاحتيال ومحاولات انتحال صفة الشركة، إذ قد يستغل المجرمون منتحلي الصفة هذه الظروف غير المسبوقة عبر اللجوء إلى وسائل خداع متعددة، بما في ذلك استخدام اسم أو هوية أو شعار شعاع أو إحدى شركات المجموعة أو الادعاء بأنهم أعضاء في المجموعة أو جزء من فريق الإدارة، مستخدمين وسائل وقنوات مختلفة لارتكاب عمليات احتيال على العملاء الأبرياء وغير المرتابين سواء في الإمارات العربية المتحدة أو الخارج.

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كما نبهت الشركة، عملائها وكذلك العموم كافة بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تجاه مثل تلك الممارسات، والقيام فوراً بإبلاغ الشركة أو السلطات المختصة عن أي فعل مشبوه أو تصرف (مهما كان طفيفاً) ينطوي على استخدام هوية الشركة مثل الاسم والشعار والعلامة التجارية والإعلانات ونماذج العقود والمواد التسويقية والعنوان أو أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق آخر قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، إن صفقة بيع حصة الشركة غير المباشرة، والبالغة نسبتها 26% في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد، بما في ذلك حصته في قروض المساهمين، إلى شركة التكنولوجيا القابضة، وهي المساهم الحالي في شركة خزنة حيث تبلغ حصتها الحالية 74%، إلى تدفق نقدي بقيمة 800 مليون درهم إماراتي، وصافي أرباح يقدر بـ521 مليون درهم إماراتي، والذي سوف ينعكس في البيانات المالية للشركة في الربع الثالث، إذا تم استكمال الصفقة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020.

فيما يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، في تمام الساعة 5 مساءً يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، حيث سيتم مناقشة الهيكل التنظيمي للشركة.