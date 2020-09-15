شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بورصة لندن السياحية لأول مرة منذ 1980 واستبدالها باجتماعات "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لبورصة لندن السياحية WTM إلغاء أكبر حدث عالمى فى قطاع السياحة هذا العام بسبب فيروس كورونا، وسيتم استبداله بعدد من اللقاءات الافتراضية بالكامل فى نوفمبر المقبل.

وأكدت الشركة المنظمة فى بيان صباح اليوم أنه مع استمرار قيود السفر وفرض متطلبات الحجر الصحى وعمليات الإغلاق المحلية فى جميع أنحاء أوروبا، فهذا يعنى أن أحداثنا ستكون تجارب افتراضية بالكامل.

وقال كبير مديري WTM London ، سيمون برس:"للأسف، ستكون هذه السنة هي المرة الأولى منذ أن أطلقنا WTM London في 1980 حيث لن يكون هناك حدث مباشر.

"لقد عملنا بلا كلل لتنظيم عرض مادى، لكن العدد المتزايد من قيود السفر وعدم اليقين حول العالم يعني أنه سيكون من غير العملي بالنسبة للعديد من الزوار الأجانب الحضور شخصيًا.

"بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك عدم يقين بشأن الأحداث التجارية والمؤتمرات التي يُسمح بها في المملكة المتحدة. والموعد النهائي الرسمي لهذا القرار هو الأول من أكتوبر.

وأضاف "ومع ذلك ، سيظل الآلاف من محترفي تجارة السفر من جميع أنحاء العالم قادرين على الالتقاء والقيام بأعمال تجارية في مجموعة واسعة من الجلسات الافتراضية ، لمساعدة الصناعة على التعافي وإعادة البناء والابتكار."

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وسيتم عقد WTM Virtual في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر ، مما يتيح للمندوبين فرصة ترتيب اجتماعات افتراضية فردية للقيام بالأعمال ، وحضور جلسات المؤتمر والموائد المستديرة ، والمشاركة في سرعة الشبكات والمزيد.

وسيشهد المعرض الافتراضي أيضًا قمة استثمار بالشراكة مع ITIC - المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار - ومنتدى تسويق جديد وورشة عمل رئيسية بالشراكة مع The Five Percent.

بالإضافة إلى ذلك ، ستجمع قمة وزراء منظمة السياحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وزراء السياحة والقطاع الخاص بمزيج من الأحداث الحية والافتراضية لوضع خارطة طريق لمستقبل أكثر أمانًا واخضرارًا وذكاءً للقطاع.

وسيكون لدى WTM Virtual أربعة مسارح افتراضية لاستضافة ندوات ومناقشات عبر الإنترنت ، بما في ذلك السياحة المسؤولة.

علاوة على ذلك ، سيعود أسبوع السفر بلندن تقريبًا في الفترة ما بين 30 أكتوبر - 5 نوفمبر مما يوفر للحاضرين فرصة للتعلم والتواصل والابتكار في الأسبوع الذي يسبق WTM Virtual. وسيشمل الحدث الافتراضي جلسات التواصل السريع للعارضين والعلامات التجارية والوجهات ؛ حفل توزيع الجوائز الافتراضية لجوائز رواد السفر العالمية وجوائز السياحة المسؤولة ؛ ومؤتمرات قمة حول العافية ، وسياحة BAME ، سياحة LGBT ؛ والمؤتمرات الصحفية.